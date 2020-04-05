إطلاق مسار سريع بالمملكة لدعم البحوث العلمية للتصدي لخطر انتشار فيروس “كورونا “

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أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض (وقاية)، المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، إن إطلاق برنامج دعم الأبحاث يأتي كخطوة ضمن مسار التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.

وأكد نائب رئيس المدينة، الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، أن البرنامج يأتي ضمن حزمة برامج البحوث الموجهة، ويهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير بالمملكة لتطوير الاختبارات التشخيصية للفيروس.

في السياق ذاته خصصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية البوابة الإلكترونية covid19.kacst.edu.sa/grants لتقديم المقترحات البحثية للمسار السريع لدعم البحوث العلمية، بداية من اليوم وحتى 20 أبريل 2020.

