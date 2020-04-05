نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الصهلولي

نقل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، أمس السبت، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد العريف عيسى بن يحيى صهلولي، أحد منسوبي القوات البرية، الذين استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله- عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب شقيق وذوو الشهيد الصهلولي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهداء الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.