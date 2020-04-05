300  سلة غذائية لأسر السجناء بجازان

وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان اتفاقية مع أسواق المزرعة لتأمين ثلاثمائة سلة غذائية بمبلغ إجمالي تسعين ألف ريال؛ لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة، مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم خلال الظروف الراهنة.

ووفقًا لرئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري فإن صرف السلال يتم بموجب كوبونات قيمة كل منها ثلاثمائة ريال + 10% إضافية تبرعًا من إدارة الأسواق تقديرًا منهم لأوضاع هذه الأسر وبما يتيح لهم حرية اختيار الأصناف المناسبة، مشيرة بهذا الصدد إلى استمرار اللجنة في التواصل مع الأسر عبر البدائل الإلكترونية لبحث حالتهم وتقديم الخدمات ومتابعة قضايا عائليهم لدى الجهات المختصة بالمنطقة .