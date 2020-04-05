تسجيل 191 إصابة جديدة بكورونا في 16 مدينة ومحافظة

سجلت المملكة العربية السعودية 191 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. ووفقا لهذا، ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2370 إصابة. وتم تسجيل إصابات كورونا في 16 مدينة ومحافظة بالمناطق المختلفة في المملكة. وضمت الرياض 44 حالة، فيما سجلت مكة المكرمة 72 حالة، أما المدينة المنورة فشهدت 3 حالات، وجدة سجلت 32 إصابة، أما القطيف فسجلت 8 حالات، والدمام 4 حالات، والخبر سجلت 6 إصابات، وفي الظهران وجدت 6 حالات، أما تبوك تبوك فشهدت حالتين، فيما ظهرت في الطائف 4 حالات، وفي خميس مشيط 3 حالات، وفي الخفجي حالة واحدة، وفي أبها حالة واحدة، أما الباحة فسجلت حالة واحدة، ورأس تنورة حالة واحدة، وأخيرا في المبرز حالتين.

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