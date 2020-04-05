إمارة حائل تجري مسحًا جويًا لمراقبة درجات حرارة المتجولين

أجرى مركز إدارة الأزمات بإمارة منطقة حائل أمس السبت، مسحًا جويًا حراريًا، بالتعاون مع معهد بحوث الفضاء والطيران بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة «فوكسل» .

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة حائل عبدالعزيز السليم أن الفريق الميداني أجرى مسحًا جويًا عبر تقنيات المسح الحراري باستخدام الطائرة الدرون على عدة مناطق متفرقة من مدينة حائل في وسط المدينة صباحًا وشملت المدينة الصناعية في المساء.

وأضاف أن الطائرة تعمل بالذكاء الصناعي لمراقبة درجات حرارة المتجولين ليتم تحديد كل من يلاحظ عليه ارتفاع في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن المسح الجوي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية وضمن الجهود التي يتخذها مركز إدارة الأزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.