أمطار غزيرة على الأفلاج والبرق يضيء سماء المحافظة

شهدت محافظة الأفلاج مساء أمس السبت، أمطارًا غزيرة، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها البلاد والعباد . وشملت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج أماكن الهدار والأحمر والغيل والمودنية وكل المراكز والهجر التابعة للمحافظة. وأضاء البرق سماء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم.

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