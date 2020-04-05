السعودية اليوم / أمانة جدة تكلف 284 مراقباً و 1763 عاملاً لدعم قدرات البلديات التابعة لمكافحة كورونا



جدة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

كلفت أمانة محافظة جدة 284 مراقباً و 1763 عاملاً لدعم قدرات 15 بلدية تابعة لها في أعمال مكافحة فيروس

وأبان وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني أن بلديات المحافظات تعمل على تكثيف تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنها تطهير وتعقيم 6141 موقعاً، ونفذت 11677 جولة رقابية ، و 5587 جولة إصحاح بيئي ، استخدم خلالها 445 معدة وآلية مختلفة .

من جهتها واصلت أمانة محافظة جدة عبر فرقها الميدانية أعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء إلى جانب تكثيف الأعمال الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بهدف توعية العاملين وضبط المخالفات .

// انتهى //

10:41ت م

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جدة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسكلفت أمانة محافظة جدة 284 مراقباً و 1763 عاملاً لدعم قدرات 15 بلدية تابعة لها في أعمال مكافحة فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية .وأبان وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني أن بلديات المحافظات تعمل على تكثيف تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنها تطهير وتعقيم 6141 موقعاً، ونفذت 11677 جولة رقابية ، و 5587 جولة إصحاح بيئي ، استخدم خلالها 445 معدة وآلية مختلفة .من جهتها واصلت أمانة محافظة جدة عبر فرقها الميدانية أعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء إلى جانب تكثيف الأعمال الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بهدف توعية العاملين وضبط المخالفات .// انتهى //10:41ت م0026

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