السعودية اليوم / قبرص تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



نيقوسيا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

سجلت قبرص 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد ( كوفيد - 19 ) .

وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية اليوم أنه بهذه الحصيلة يصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في قبرص إلى 426 حالة، منها عشر حالات في القواعد العسكرية البريطانية.

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10:32ت م

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