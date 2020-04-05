السعودية اليوم / ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 431 وفاة



برازيليا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية 72 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية ، أنها سجّلت 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 10,278 إصابة.

// انتهى //

10:14ت م

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برازيليا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية 72 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 431 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة البرازيلية ، أنها سجّلت 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 10,278 إصابة.// انتهى //10:14ت م0023

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