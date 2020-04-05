السعودية اليوم / الصحة العمانية تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مسقط 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العمانية 21 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت الصحة العُمانية أن 61 حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.

// انتهى //

09:52ت م

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مسقط 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العمانية 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان إلى 298 إصابةً، وحالتي وفاة.وأفادت الصحة العُمانية أن 61 حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.// انتهى //09:52ت م0020

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