السعودية اليوم / اليونان تعزل مخيمًا ثانيًا للاجئين بعد تأكيد حالة إصابة بكورونا



أثينا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عامًا بفيروس

وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية اليوم أن إجراء الفحوص لمخالطيه ستستمر، فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد مسار الفيروس.

وكانت السلطات اليونانية فرضت الحجر الصحي الخميس الماضي على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

// انتهى //

09:41ت م

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أثينا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسفرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عامًا بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية اليوم أن إجراء الفحوص لمخالطيه ستستمر، فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد مسار الفيروس.وكانت السلطات اليونانية فرضت الحجر الصحي الخميس الماضي على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.// انتهى //09:41ت م0019

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