السعودية اليوم / حالات الإصابة بكورونا في نيوزيلندا تتجاوز الألف ووفاة شخص واحد



ولنجتون 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

أعلن مسؤولو الصحة في نيوزيلندا أن عدد حالات الإصابة بفيروس

وحتى صباح اليوم، تم تسجيل 1039 حالة إصابة في نيوزيلندا، بزيادة 89 عن اليوم السابق، في حين أن شخصًا واحدًا فقط توفى بسبب مضاعفات ( كوفيد - 19 ) المرض الناجم عن الفيروس.

// انتهى //

09:24ت م

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ولنجتون 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسأعلن مسؤولو الصحة في نيوزيلندا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الألف شخص.وحتى صباح اليوم، تم تسجيل 1039 حالة إصابة في نيوزيلندا، بزيادة 89 عن اليوم السابق، في حين أن شخصًا واحدًا فقط توفى بسبب مضاعفات ( كوفيد - 19 ) المرض الناجم عن الفيروس.// انتهى //09:24ت م0017

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