السعودية اليوم / تايلاند تسجل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بانكوك 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة التايلاندية 102 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 2169 حالة. وتوفي 23 شخصًا منذ ظهور الفيروس لأول مرة في يناير.

// انتهى //

09:18ت م

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بانكوك 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة التايلاندية 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وثلاث حالات وفاة أخرى.وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 2169 حالة. وتوفي 23 شخصًا منذ ظهور الفيروس لأول مرة في يناير.// انتهى //09:18ت م0016

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