السعودية اليوم / شفاء ست حالات جديدة من كورونا المستجد بدولة الكويت



الكويت 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس

وقال في تصريح له اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الست من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

// انتهى //

09:10ت م

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الكويت 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بواقع خمسة مواطنين ومقيم واحد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 99 حالةً.وقال في تصريح له اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الست من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //09:10ت م0015

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.