في أزمة كورونا.. الجسمي يهدي العالم العربي أغنية "بنعدي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي عبر قناته على موقع "يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان "بنعدي"، التي أهداها إلى دول الخليج والعالم العربي، لبث روح التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار.
الأغنية من تأليف الشاعر أنور المشيري، وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، وتحمل كثيرا من المشاهد الإنسانية التي يقوم بها من هم في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
ويقول في مقدمتها "هي أزمة وتعدّي.. مرّينا بالأصعب، بإذن الله بنعدّي.. وعليها نتغلّب، كلـنا وإيـد بإيـد.. بالعزم والهِـمّـة، نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة".
يذكر أن الجسمي كان قد شارك في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة وحماية المجتمع الإماراتية، وقدم أغنية "متحدين ومتحدين" من كلمات وألحان سيف فاضل وتوزيع أحمد الرضوان.
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