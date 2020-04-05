محمد بن مسعود - الدمام - قالت عن "علي يونس": كان مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء" أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين. ووفق "سبوتنيك"، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه -وفقاً لمصادر غير رسمية- فقد كان هذا القيادي في "حزب الله" مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.ميليشيا حزب الله اللبناني مقتل محمد علي يونس 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 09:59 AM قالت عن "علي يونس": كان مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء" Advertisements وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين. ووفق "سبوتنيك"، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه -وفقاً لمصادر غير رسمية- فقد كان هذا القيادي في "حزب الله" مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة. الكلمات المفتاحية ، وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.