- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - حدّثت وزارة الصحة في وقت مبكر اليوم، عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا عبر الموقع الرسمي الذي الخليج 365 أن أعلنت عنه.
ووفقًا للتحديث الجديد اليوم، تم تسجيل 191 حالة جديدة.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح في المؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوريًّا لعدة مرات يوميًّا؛ فيما سيتم إعلان التفاصيل في المؤتمر الصحفي اليومي.
https://covid19.moh.gov.saوزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 09:12 AM
حدّثت وزارة الصحة في وقت مبكر اليوم، عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا عبر الموقع الرسمي الذي الخليج 365 أن أعلنت عنه.
ووفقًا للتحديث الجديد اليوم، تم تسجيل 191 حالة جديدة.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح في المؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوريًّا لعدة مرات يوميًّا؛ فيما سيتم إعلان التفاصيل في المؤتمر الصحفي اليومي.
https://covid19.moh.gov.sa
، "الصحة" تحدّث موقع حالات "كورونا".. رصد 191 حالة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تحدّث موقع حالات "كورونا".. رصد 191 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.