، "الصحة" تحدّث موقع حالات "كورونا".. رصد 191 حالة جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حدّثت وزارة الصحة في وقت مبكر اليوم، عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا عبر الموقع الرسمي الذي الخليج 365 أن أعلنت عنه.

ووفقًا للتحديث الجديد اليوم، تم تسجيل 191 حالة جديدة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح في المؤتمر أمس أن الموقع الرسمي لتحديث الحالات سيكون التحديث فيه دوريًّا لعدة مرات يوميًّا؛ فيما سيتم إعلان التفاصيل في المؤتمر الصحفي اليومي.

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