شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على المدينة المنورة حتى التاسعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, يتضمن توقعات بهطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، . وبينت أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

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