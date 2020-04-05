شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" للـ "اليوم": على الجميع القيام بالفحص الذاتي عبر تطبيق "موعد" والان نبدء بالتفاصيل

أوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال إجابته على سؤال "اليوم" في المؤتمر اليومي للوزارة، أن على جميع من يظهر عليهم أعراض فيروس كورونا الجديد، بأستخدام تطبيق "موعد" التابع للوزارة، والحصول على تقييم فوري لحالة الشخص، وسيتم تحويل الحالة حسب الأعراض الموجودة للرقم المباشر للصحة "937"، أو تحويله لتطبيق "صحة" للتواصل مع طبيب مختص، وقد تكون النتيجة لهذا التقييم أن يتم توصيل الشخص للطوارئ في المراكز الصحية التي تم العلاج الكامل بشكل مجاني لكل مرضى الفايروس.

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