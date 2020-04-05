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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة مطرية اليوم قد تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من مناطق: #الرياض #حائل #القصيم #المدينة #مكة #عسير #الباحة، وربما أطراف من الحدود الشمالية للسعودية.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، تنبيهاً: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار؛ قد تكون حاضرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.
حالة الطقس الأرصاد أمطار
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:38 AM
قال: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرةبينها العاصمة .. المسند يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة مطرية اليوم قد تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من مناطق: #الرياض #حائل #القصيم #المدينة #مكة #عسير #الباحة، وربما أطراف من الحدود الشمالية للسعودية.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، تنبيهاً: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار؛ قد تكون حاضرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.
، بينها العاصمة .. المسند يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة ،
المصدر : الخليج 365
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