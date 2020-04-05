- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا، إلى 34 حالة؛ وذلك بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عامًا في مقاطعة العاصمة كانبيرا، ووفاة أربعة رجال تبلغ أعمارهم (80، و76، و91، و61) عامًا في ولاية نيو ساوث ويلز؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 16 حالة وفاة.
أما بالنسبة لإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا؛ فقد وصل إلى 5635 حالة. وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ2580 حالة.فيروس كورونا الجديد أستراليا
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:38 AM
إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 5635 حالةارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 34 حالة وفاة
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا، إلى 34 حالة؛ وذلك بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 82 عامًا في مقاطعة العاصمة كانبيرا، ووفاة أربعة رجال تبلغ أعمارهم (80، و76، و91، و61) عامًا في ولاية نيو ساوث ويلز؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 16 حالة وفاة.
أما بالنسبة لإجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا؛ فقد وصل إلى 5635 حالة. وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الإصابات في أستراليا بـ2580 حالة.
، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 34 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 34 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.