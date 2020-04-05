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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيلَ ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ وذلك بعد تسجيل الحالة الأولى التي كانت لرئيس نادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 207 حالات، بينهم 66 حالة تماثلت للشفاء.
واتخذت السلطات السنغالية عددًا من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، بينها إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجول يوميًّا من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، إضافة إلى تخصيص 50 مليار فرنك أفريقي لشراء المواد الغذائية الضرورية.فيروس كورونا الجديد السنغال
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:37 AM
بعد وفاة رئيس نادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوفالسنغال: تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا والإصابات تصل إلى 207
أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيلَ ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ وذلك بعد تسجيل الحالة الأولى التي كانت لرئيس نادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 207 حالات، بينهم 66 حالة تماثلت للشفاء.
واتخذت السلطات السنغالية عددًا من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، بينها إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجول يوميًّا من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، إضافة إلى تخصيص 50 مليار فرنك أفريقي لشراء المواد الغذائية الضرورية.
، السنغال: تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا والإصابات تصل إلى 207 ،
المصدر : الخليج 365
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