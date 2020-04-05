- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا؛ إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض رواتبهم 10% وتوجيه هذه النسبة من الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في خطاب "موثاريكا"؛ الذي وجّهه للشعب وبثّه التلفزيون، وأكّد فيه اتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة.
وقال"موثاريكا": "نواجه وضعاً لم يسبق له مثيل.. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار عجلة الاقتصاد".
وأمر الرئيس أيضاً بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية.
وتعد تجارة التبغ في مالاوي هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية.فيروس كورونا الجديد
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 08:32 AM
إعفاءات ضريبية وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في الصحة
قال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا؛ إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض رواتبهم 10% وتوجيه هذه النسبة من الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في خطاب "موثاريكا"؛ الذي وجّهه للشعب وبثّه التلفزيون، وأكّد فيه اتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة.
وقال"موثاريكا": "نواجه وضعاً لم يسبق له مثيل.. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار عجلة الاقتصاد".
وأمر الرئيس أيضاً بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية.
وتعد تجارة التبغ في مالاوي هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية.
، مالاوي: الرئيس والوزراء يخفضون رواتبهم 10 % لمحاربة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مالاوي: الرئيس والوزراء يخفضون رواتبهم 10 % لمحاربة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.