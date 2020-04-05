شاهد.. قفزة جديدة في أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف آخر تحديث لمنصة متابعة مستجدات حالات كشف آخر تحديث لمنصة متابعة مستجدات حالات فيروس كورونا المستجد في المملكة، عن وصول عدد الإصابات إلى 2370 حالة بنهاية يوم أمس السبت. وبينت أحدث الأرقام تسجيل 191 إصابة جديدة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 140 إصابة صباح السبت.

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