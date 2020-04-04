، فِرق الدفاع المدني تنتشل جثة مواطن بـ"وهط الطائف" بمساندة طيران الأمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القرني" يحذِّر من المجازفة والمغامرة عند الصعود للمناطق الجبلية والوعرة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بمساندة طيران الأمن، من انتشال جثة مواطن، سقط من مرتفع بمنطقة شديدة الوعورة.

وبيَّن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عن سقوط شخص من مرتفع بمنطقة الوهط والوهيط. وعلى الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع بمنطقة جبلية شديدة الوعورة، يصعب وصول الفرق الأرضية إليها؛ ما استدعى طلب طيران الأمن حيث وجد الشخص متوفى نتيجة سقوطه، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره، تم انتشاله بواسطة فرق الإنقاذ الأرضية، ونقله باستخدام الطائرة العمودية -تغمده الله بواسع رحمته-.

وأهاب "القرني" بالجميع لأخذ أقصى درجات السلامة عند الصعود للمناطق الجبلية والوعرة، واتباع إرشادات السلامة، وعدم المجازفة والمغامرة بأنفسهم.

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الدفاع المدني الطائف