، شاهد.. شمة ممنوعة وخضراوات تالفة مخزنة داخل سكن عمال مطعم بالطائف ،

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" عن مخالفة عمالة أحد المطاعم المعروفة؛ إذ يستغلون مسكنهم الواقع خلف ذلك المطعم في تحويله لمستودع لتخزين خضار تالف بطريقة غير آمنة، وتقديمه ضمن وجبات المطعم المبيعة، كذلك العمل على ترويج وبيع مادة الشمة الممنوعة داخل ذلك المستودع، التي ضُبطت بكميات كبيرة موزعة ومعبأة بأكياسها.
المستودع الواقع ضمن الشقة السكنية الخاصة بعمالة المطعم تمت متابعة موقعه لحين التأكد من وضعه، وبمساندة أمنية، تمثلت في فرقة من البحث الجنائي بشرطة الطائف، تمت المداهمة، والكشف عن تلك المخالفات. فيما جرى إغلاق المطعم بعد إخضاعه للتفتيش، والعثور على بعض الخضار المخزن فيه بطريقة غير صحية. كما تم تسليم العامل الذي تتبع له مادة الشمة الممنوعة لمندوب البحث الجنائي، ومصادرة جميع ما في الموقع المخالف من خضار تم تخزينه بطريقة غير صحية.
يُشار إلى أن جميع البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، تقوم بجهود مميزة نحو رصد المخالفات وتتبُّعها من خلال جولاتها الميدانية، سواء وقت السماح بالتجوال، أو وقت المنع، في ظل تركيزها الكامل على تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
فيروس كورونا الجديد الطائف أمانة الطائف
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:56 PM
"الأمانة" تكشف والبحث الجنائي يقبض.. والمطعم يُغلق بعد إخضاعه للتفتيششاهد.. شمة ممنوعة وخضراوات تالفة مخزنة داخل سكن عمال مطعم بالطائف
كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية شرق الفرعية" عن مخالفة عمالة أحد المطاعم المعروفة؛ إذ يستغلون مسكنهم الواقع خلف ذلك المطعم في تحويله لمستودع لتخزين خضار تالف بطريقة غير آمنة، وتقديمه ضمن وجبات المطعم المبيعة، كذلك العمل على ترويج وبيع مادة الشمة الممنوعة داخل ذلك المستودع، التي ضُبطت بكميات كبيرة موزعة ومعبأة بأكياسها.
المستودع الواقع ضمن الشقة السكنية الخاصة بعمالة المطعم تمت متابعة موقعه لحين التأكد من وضعه، وبمساندة أمنية، تمثلت في فرقة من البحث الجنائي بشرطة الطائف، تمت المداهمة، والكشف عن تلك المخالفات. فيما جرى إغلاق المطعم بعد إخضاعه للتفتيش، والعثور على بعض الخضار المخزن فيه بطريقة غير صحية. كما تم تسليم العامل الذي تتبع له مادة الشمة الممنوعة لمندوب البحث الجنائي، ومصادرة جميع ما في الموقع المخالف من خضار تم تخزينه بطريقة غير صحية.
يُشار إلى أن جميع البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، تقوم بجهود مميزة نحو رصد المخالفات وتتبُّعها من خلال جولاتها الميدانية، سواء وقت السماح بالتجوال، أو وقت المنع، في ظل تركيزها الكامل على تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
، شاهد.. شمة ممنوعة وخضراوات تالفة مخزنة داخل سكن عمال مطعم بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شمة ممنوعة وخضراوات تالفة مخزنة داخل سكن عمال مطعم بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.