، الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - 1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.
2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.
3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.
4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.
5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.
6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.
7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.
8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.
9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.
10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:39 PM
1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.
2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.
3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.
4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.
5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.
6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.
7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.
8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.
9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.
10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.
، الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة ،
المصدر : الخليج 365
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