، الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.

2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.

3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.

4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.

5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.

6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.

7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.

8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.

9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.

10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.فيروس كورونا الجديد