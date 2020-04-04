، شرطة "الشرقية" تضبط وافدًا صوَّر أرففًا فارغة من السلع بمتجر للإرجاف ونشر الشائعات ،

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص، تعمَّد تصوير جزء من الأرفف الفارغة من السلع في أحد المتاجر، والتعليق على ذلك بأنه يشكِّل نوعًا من الخطورة بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو وافد يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:25 PM
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامةشرطة "الشرقية" تضبط وافدًا صوَّر أرففًا فارغة من السلع بمتجر للإرجاف ونشر الشائعات
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص، تعمَّد تصوير جزء من الأرفف الفارغة من السلع في أحد المتاجر، والتعليق على ذلك بأنه يشكِّل نوعًا من الخطورة بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضل من الله - عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو وافد يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.
، شرطة "الشرقية" تضبط وافدًا صوَّر أرففًا فارغة من السلع بمتجر للإرجاف ونشر الشائعات ،
المصدر : الخليج 365
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