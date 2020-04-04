بالفيديو.. أمانة جدة تستخدم تقنية المسح الحراري الجوي بأسواق النفع العام

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): استخدمت أمانة محافظة جدة تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التي تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بجدة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس استخدمت أمانة محافظة جدة تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التي تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بجدة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتقوم طائرات " الدرون" التي تستخدمها أمانة جدة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

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