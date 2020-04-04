شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة خلال 13 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت وزارة التجارة 4.268 مخالفة على بعض منافذ البيع التجارية منها 2.506 مخالفات مغالاة في رفع الأسعار تشكل 59% من أجمالي المخالفات. ضبطت وزارة التجارة 4.268 مخالفة على بعض منافذ البيع التجارية منها 2.506 مخالفات مغالاة في رفع الأسعار تشكل 59% من أجمالي المخالفات. وقالمت الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية بحق المخالفين وذلك خلال الفترة 23 مارس وحتى 4 إبريل. ونفذت الوزارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 51 ألف جولة رقابية لى منافذ بيع المواد الغذائية وأسواق الجملة وأسواق التجزئة في كافة مناطق المملكة.

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