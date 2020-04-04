شكرا لمتابعة خبر عن المعيقل لفتاة اشتكت من طعام السفارة في ماليزيا: "لا تأخذين أكلهم" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):علق الإعلامي جمال المعيقل على مقطع لفتاة تشتكي من طعام سفارة المملكة في ماليزيا، قائلا:" من المبادئ ألا تنظر للكماليات وأخوك مصاب أو مجروح، والولاء لا يُجرّأ ".
وأضاف المعيقل خلال تقديم برنامجه " يا هلا ":" تعليقك على الكبسة تقليل لجهود سفاراتنا وجهود الحكومة، إذا مو عاجبك لا تتصلين ولا تأخذين أكلهم ".
وكانت المواطنة لين الشيشكلي ظهرت في مقطع فيديو تنتقد فيه الطعام المقدم لها من السفارة داخل أحد الفنادق بماليزيا وتصفه بالغير صحي.
واستعرضت الشيشكلي في المقطع عدد من الأطعمة التي جلبتها إلى الفندق بعد وصفها للطعام المقدم لها بالغير صحي ومنها الكبسة.
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