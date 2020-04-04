شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في بريطانيا توضح حقيقة فتح الرحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):أوضحت سفارة المملكة في بريطانيا، اليوم السبت، حقيقة فتح رحلات الطيران.
وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي على "تويتر" “لا تزال الرحلات إلى المملكة معلقة بالوقت الحالي وسيتم موافاتكم بما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة”.
وأضافت السفارة “مساندتها لمواطنيها مع تمنياتنا للجميع بالسلامة في هذه المرحلة الصعبة عسى ان نتجاوزها بصلابة وعزيمة وبعلو الاحساس بالمسؤولية الجماعية”.
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