شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في نجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في جنوب وغرب المنطقة الوسطى " عالية نجد ".

وأضاف الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" مع نهاية أيام الحميمين تنسط السحب الصيفية " أمطار السماك " على جنوب وغرب المنطقة الوسطى " عالية نجد " وعادة ماتكون غزيرة المطر ومشوبة بحبات برد ".

وكان الزعاق ذكر في تصريحات سابقة أن الأسبوع القادم هو آخر أيام موسم الحميمين ، والذي يعني انتهاء الشتاء تمامًا.

ولفت إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في فترة الظهيرة، على معظم المناطق، بالإضافة إلى كثرة التقلبات الجوية والمتمثلة في الأمطار المتفرقة، ونهوض الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، خاصة في الأماكن المكشوفة.