السعودية.. حقيقة خبر وفاة الإعلامي حسين نجار

تحدث نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت 4 أبريل 2020 عن حقيقة خبر وفاة حسين نجار أحد أبرز وأقدم الإعلاميين في المملكة وفي التلفزيون السعودي الرسمي.

ورغم عدم صدور أي تأكيد أو نفي عن ذلك، إلا أن الناشط عبدالله الزهيميل الذي يبدو من حديثه أنه أثار لغطا حوله، كتب عبر تويتر : "نبهني احد متابعي ان الدكتور حسين نجار على قيد الحياة وكنت قد ترحمت عليه في تعليق على مقطع له ظن مني انه توفي، احببت التنويه لهذا .. الله يعطيه الصحة وطولة العمر".

وعلّق على تغريدته ناشط آخر وكتب : "الدكتور حسين نجار من القامات التي لها اثرا كبير في الاعلام من خلال عمله في الإذاعة او التلفاز او من خلال تدريسه في جامعة الملك عبدالعزيز".

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وأضاف : "أو تعاونه في تدريب بعض برامج معهد الادارة العامة (..) كان ابو محمد قمة الأخلاق والتواضع واذا سالته عن اي موضوع لا يبخل عليك باي معلومه استفدنا منه". وفقا له.

حسين محمد يعقوب نجار من أوائل الإعلاميين والمذيعين في المملكة، وهو من مواليد مكة المكرمة عام 1944 ويبلغ من العمر حاليا 76 سنة ولا زال على قيد الحياة ويعيش في السعودية.

المذيع حسين نجار الذي بدأ عمله الإعلامي منذ أن كان طالبا في المرحلة الابتدائية عبر تقديم الحفلات السنوية الختامية، كان المعلق الصوتي الرئيسي على أحداث الحرم المكي في التلفزيون السعودي الرسمي أثناء دخول جهيمان سنة 1980.

وقدم الإعلامي القدير نجار خلال العقود الماضية سلسلة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، منها، حدائق عامة، وعمل كمحاضر في معهد الادارة العامة بمدينة جدة وفي قسم الاعلام بجامعة الملك عبد العزيز.