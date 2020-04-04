عم رجل المرور 《العتيبي》 يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته قبل دهسه.. ولحظة القبض على 《السائق المتهور》

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ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم بدهس رجل الأمن هاني العتيبي في أحد شوارع الرياض صباح أمس، والذي فرّ من الموقع ظناً منه أنه بمعزلٍ عن العدالة.

وقال عم المجني عليه “صقر”، وفقا لموقع “سبق”، إن الفقيد التحق بالعمل العسكري قبل نحو عام، ويوم أمس حوالي الساعة الـ١١ صباحاً كان يؤدي مهام عمله بتخطيط حادث مروري على الدائري في وادي لبن، هو ومجموعة من زملائه، وحاول رحمه الله بعد تخطيط الحادث إزالة بعض قطع السيارات عن الطريق حتى لا تضايق سالكيه.

وأضاف: جاء هذا الشخص مسرعاً وحاول تجنبه بالالتفاف يمنة ويسرة بالمركبة حتى فقيدنا كذلك حاول النجاة بنفسه، لكنه بالنهاية اصطدم به وفرّ من الموقع.

وتابع: نقل المصاب للمستشفى متعرضاً لكسر بالفخذ والفك وضربة بالرأس ونزيف بالرأس، وباشر الفريق الطبي إنقاذه لكنه الأجل المكتوب، فتوفّي رحمه الله، وحمدًا لله كان محبوباً ومصلياً وكان يحمل سجادته معه في العمل ليصلي، وكل من زارنا من الضباط شهد له بذلك، ويثنون عليه؛ فسمعته طيبة ومخلص لعمله.

وروى عم المتوفي تفاصيل القبض على المتهم قائلا: لم يتخاذل رجال الأمن عن القبض على المتورط بتحفيز ومتابعة من مدير المرور اللواء محمد البسامي، وكنا واثقين من ذلك.

واختتم: ما هي إلا ساعات قليلة، تقريباً مغرب أمس، ووصلنا خبر ضبطه والقبض عليه،.

