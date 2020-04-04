إمارة المدينة: التسجيلات المتداولة لـ«الفيصل» غير صحيحة

أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة، عدم صحة التسجيلات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لنائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي للإمارة بـ«تويتر»، قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة: «إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة إلى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، غير صحيحة».

وطالب الجميع بأهمية تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول مقطع تسجيل منسوب إلى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وهو الأمر الذي نفاه متحدث الإمارة.