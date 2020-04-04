بالفيديو.. «الداخلية»: تطبيق مخالفة «منع التجول» على الخروج لغير الضرورة بالأحياء المعزولة

شدَّد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، على أنه سيتم تطبيق مخالفة منع التجول بحق من يخرج لغير الضرورة من سكان الأحياء المعزولة على مدار 24 ساعة.

وأوضح «الشلهوب» أنه يُسمَح لسكان هذه الأحياء بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية، أو الأغراض التموينية فقط، داخل نطاق الحي السكني.

وأشار «الشلهوب» إلى أن الخروج مسموحٌ به خلال الفترة من السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مشددًا على أن ذلك يخضع لمتابعة رجال الأمن الذين سيتحققون من الاحتياج الضروري لمن يتنقل داخل هذه الأحياء.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه تقرَّر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عددٍ من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، تتمثَّل فى منع الدخول إليها أو الخروج منها، ومنع التجول فيها على مدار اليوم اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم، حتى إشعار آخر .

وذكر المصدر أنَّ القرار جاء في ضوء التوصيات الصحية المُقدَّمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ للحدِّ من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأضاف أنه تقرَّر ما يلي:

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أولًا- تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية في محافظة جدة؛ وذلك بعزل الأحياء التالية: (كيلو 14 جنوب، وکيلو 14 شمال، والمحجر، وغليل، والقريات، وکيلو 13، وبترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، ومنع التجول فيها على مدار اليوم؛ وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 أبريل 2020م حتى إشعار آخر.

ثانيًا- السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)؛ وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

ثالثًا- تستمر جميع النشاطات المصرَّح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحيًّا؛ وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تمَّ اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر من الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

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