الملحقية الثقافية بلندن تقدم خدمة الاستشارة الطبية للمبتعثين ومرافقيهم عبر الهاتف

أعلنت الملحقية الثقافية في سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة، اليوم السبت، عن تقديم خدمة الاستشارة الطبية الهاتفية في حالة الضرورة للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وتقدم السفارة الاستشارة عبر دخول نظام «سفير 2»، والتقدم بطلب استفسار دراسي، وإرفاق التخويل الطبي، ومن بعدها دخول رابط طلب الخدمة العلاجية، وتعبئة كافة البيانات اللازمة، مع تحديد رقم الطلب الذي قام بإرفاق التخويل الطبي اللازم.

وقالت الملحقية الثقافية بلندن في بيانها إن المختصين في قسم العلاج والتأمين الطبي سوف يدرسون كل طلب، ويعطون الأولوية للحالات المرضية الحرجة والمزمنة، تمهيدًا لإحالته إلى الطبيب العام، الذي سيتواصل مع مقدم الطلب؛ لتقييم الحالة وتقديم الاستشارة الطبية المناسبة مع إصدار الوصفة الطبية.

وختمت الملحقية الثقافية بيانها بالدعاء للجميع بدوام الصحة والعافية.