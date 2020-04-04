أمانة الشرقية تُعقم وتُطهر أكثر من 40 ألف موقع.. في مواجهة "كورونا"

عقّمت وطهرت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من ٤٠ ألف موقع، خلال الفترة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت عمليات التعقيم الأرصفة ومحطات الوقود ومنافذ بيع الخضروات ومراكز التسوق، والمنازل، وأماكن تجمع الناس، إضافة إلى المواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات بسوق الخضار.

وقامت الأمانة أيضًا بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع باستخدام الآليات والمعدات، كما نفذت 30 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحال المستثناة من قرار الإغلاق، وتقديم الإرشادات التوعوية لمرتادي الأسواق وأصحاب المحال وتثقيفهم.

وأكدت الأمانة في عدد من الرسائل الميدانية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على أهمية إتباع وسائل السلامة واستخدام المطهرات والمعقمات، مشيدةً بتعاون المواطنين وتجاوبهم.

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