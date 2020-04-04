«التأمينات الاجتماعية» توضح ألية الحصول على دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص يتم من خلال طلب المنشأة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمنشأة التقدم بطلب الدعم من خلال الدخول على حساب المنشأة في موقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واختيار خدمة «طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا».

جاء ذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

موعد التقديم على دعم العاملين بالقطاع الخاص من التأمينات الاجتماعية

وردا على تساؤلات المواطنين، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التقديم على الدعم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة سيبدأ اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 إبريل 2020م.

ولفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن الدعم يشمل المشتركين السعوديين بالمنشآت الذين لديهم 5 عاملين سعوديين أو أقل.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى ضرورة أن يكون لدى المواطن مدد اشتراك تحت تغطية نظام التأمين ضد التعطل عن العمل قبل شهر يناير من عام 2020م ولا يزال على راس العمل عند تقديم طلب الدعم من قبل المنشأة وقبوله.

شروط دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص من التأمينات الاجتماعية

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت شروط دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص منها أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع.

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ويتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة (٪70) من إجمال عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد (5) عمال سعوديين أيهما أكثر، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك التزام المنشأة «بعد انقضاء المدة المحددة الصرف التعويض»، باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين، والتزامها بالاستمرار في دفع أجور بقية العمال السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبد الله العبد الجبار، قال إن معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم الملكي لموظفي القطاع الخاص، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات.

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