طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق.

وفي بيان تفصيلي، عبر موقعها الرسمي، قالت "هيئة الأرصاد": تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.

وأفادت الهيئة، بأنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة) كذلك على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم وحائل).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت "الهيئة"، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 16-36كم/ساعة، فيما تصل سرعتها إلى 42كم على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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