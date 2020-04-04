نائب أمير الرياض: تحمُّل الحكومة 60% من رواتب القطاع الخاص آثاره إيجابية اقتصاديًّا واجتماعيًّا

‎رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بتحمُّل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، وصرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من 1,2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.

وأكد سموه، في تصريح صحفي، ما يمثله الأمر الكريم من آثار إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللفتة الكريمة من الملك سلمان.

وأشار نائب أمير الرياض إلى دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية ودعم الحكومة الرشيدة لأهدافه التنموية المهمة, سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ البلاد في ظل قيادتها: خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين.