النيابة تباشر التحقيق مع شخص دهس رجل أمن أثناء تأدية عمله

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة، لإجراءات التحقيق مع مواطن دهس رجل أمن أثناء تأدية واجبه الوطني في إحدى نقاط المرور غرب مدينة الرياض مما نتج عنه استشهاد رجل الأمن. وبين المصدر أن جرائم الاعتداء على رجال الأمن أو على أي من متعلقات عملهم أثناء تأديتهم لأعمالهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقترنة بظرف مشدّد للمطالبة بعقوبة مغلظة. وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية تجاه التعامل مع رجال الأمن، وإبداء التعاون التام معهم. وشدَّد على أن النيابة تتعامل بكل حزم مع أي تجاوز أو إساءة تجاه رجال الأمن، وتطالب بعقوبات مشدَّدة لهذه السلوكيات المجرَّمة.



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