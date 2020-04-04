عمالة تنتج الثلج بأدوات ملوثة بمحطات الطرق

رصدت عدسة " دوت الخليج " قيام أحد العمالة الأسيوية بإنتاج قوالب ثلج بأدوات بدائية ملوثة، حيث القوالب المستخدمة يعتريها الصدأ، وكذلك فإن مصدر المياه المستخدم غير معروف، ويعتمد العامل على آلة متنقلة على الطرق السريعة في محطة على طريق خريص.



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