إمارة المدينة: التسجيلات المنسوبة لنائب أمير المنطقة غير صحيحة

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي عن تسجيلات صوتية ومقاطع مرئية منسوبة لنائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، بأن تلك التسجيلات والمقاطع المنسوبن لنائب أمير المنطقة غير صحيحة، مؤكدًا أهمية تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي.



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