السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ حملة لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية بالمنطقة



نجران 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران اليوم ، حملة ميدانية لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمنطقة ، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن حملة التعقيم والتطهير التي استهدفت المقرات الحكومية بالمنطقة تأتي امتداداً لأعمال الأمانة والبلديات التابعة في تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد , وسعياً لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالمقرات والدوائر الحكومية والأمنية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلولول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

// انتهى //

22:50ت م

0144



نجران 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران اليوم ، حملة ميدانية لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية بالمنطقة ، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن حملة التعقيم والتطهير التي استهدفت المقرات الحكومية بالمنطقة تأتي امتداداً لأعمال الأمانة والبلديات التابعة في تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد , وسعياً لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالمقرات والدوائر الحكومية والأمنية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلولول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.// انتهى //22:50ت م0144

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