السعودية اليوم / الجزائر تسجل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 وفاة



الجزائر 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أعلنت الجزائر تسجيل 80 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم أن 50 % من الوفيات كانت بمحافظتي البليدة والجزائر العاصمة ، فيما سجلت 90 حالة استشفاء ،فيما يخضع نحو 626 شخصًا مصابًا بالفيروس إلى العلاج بالكلوروكين.

// انتهى //

22:49ت م

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الجزائر 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسأعلنت الجزائر تسجيل 80 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 25 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.251 حالة مؤكدة، و130 حالة وفاة.وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم أن 50 % من الوفيات كانت بمحافظتي البليدة والجزائر العاصمة ، فيما سجلت 90 حالة استشفاء ،فيما يخضع نحو 626 شخصًا مصابًا بالفيروس إلى العلاج بالكلوروكين.// انتهى //22:49ت م0142

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