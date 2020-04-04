السعودية اليوم / تونس تسجل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

سجلت تونس 58 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم اكتشاف حالات الجديدة إثر إجراء 749 تحليلا مخبريا من بين 6485 تحليلا جمليا منذ بداية ظهور الفيروس، مشيرة إلى إخضاع 19174 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18666 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و508 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

// انتهى //

22:47ت م

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تونس 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسسجلت تونس 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 553 حالة مؤكدة مع 19 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم اكتشاف حالات الجديدة إثر إجراء 749 تحليلا مخبريا من بين 6485 تحليلا جمليا منذ بداية ظهور الفيروس، مشيرة إلى إخضاع 19174 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18666 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و508 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.// انتهى //22:47ت م0141

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