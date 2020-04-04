السعودية اليوم / أمانة الطائف تواصل عمليات التعقيم والتطهير بعموم أحياء المحافظة



الطائف 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وأوضح أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الفايروس ، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمرة وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.

وأشار إلى أن الحملة التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا، نفذها نحو 3500 من القوى العاملة، و 500 من الكوادر المتخصصة، مدعومين بأكثر من 500 آلية ومعدة متنوعة ، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية و القروية المكلف ماجد الحقيل ، ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

مما يذكر أن أعمال الحملة شملت المرافق العامة والأحياء والمحلات التجارية والطرقات، إضافة إلى تطهير نحو 1000حاوية نفايات.

// انتهى //

22:40ت م

0140



الطائف 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مواصلة أمانة الطائف وبلدياتها اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتطهير المرافق العامة بالمحافظة .وأوضح أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل أن تلك الأعمال جاءت في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي الفايروس ، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوعية وتثقيف جميع العاملين للتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمرة وتوفير جميع ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم.وأشار إلى أن الحملة التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا، نفذها نحو 3500 من القوى العاملة، و 500 من الكوادر المتخصصة، مدعومين بأكثر من 500 آلية ومعدة متنوعة ، إلى جانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية و القروية المكلف ماجد الحقيل ، ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.مما يذكر أن أعمال الحملة شملت المرافق العامة والأحياء والمحلات التجارية والطرقات، إضافة إلى تطهير نحو 1000حاوية نفايات.// انتهى //22:40ت م0140

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